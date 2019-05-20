Второй этап СМП РСКГ посетило более 13 тыс. болельщиков

Программа Фестиваля скорости, который прошёл в рамках второго этапа Российской серии кольцевых гонок, позволила жителям и гостям Нижегородской области провести запоминающиеся выходные, сообщает пресс-служба СМП РСКГ. В первый день автодром «Нижегородское кольцо» посетило 6,5 тыс. болельщиков, во второй день — 7 тыс.



Воскресная гонка класса S1600 Юниор, как и субботняя, завершилась победой Рустама Фатхутдинова (Volkswagen Polo, AG Team). Победитель не поменялся и в зачёте S1600: как и днём ранее, быстрейшим стал Павел Кузьминов (Kia Rio, AG Team). Второе место досталось Василию Кораблеву (Kia Rio, AKHMAT Racing Team), третье – Борису Шульмейстеру (Hyundai Solaris, Mircobor AG Team).



Вторая гонка «Супер-продакшн» запомнилась плотной борьбой, которая завершилась победой Андрея Петухова (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). На вторую ступень подиума поднялся Вадим Антипов (Subaru BRZ, Sofit Racing Team), на третью – Владислав Незванкин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT).



Стартовавшие в одном заезде с ними участники класса «Туринг-Лайт» боролись друг с другом, вдобавок были вынуждены пропускать более быстрые автомобили класса «Супер-продакшн», обогнавшие их на круг. Это создало дополнительные сложности, из которых победителем вышел Ефим Гантмахер (Ravon Nexia, Ravon Racing Team). Менее секунды уступил ему серебряный призёр гонки Владимир Черевань (Volkswagen Polo, «Академия Ралли»), третье место завоевал Роман Голиков (LADA Granta, «Академия Ралли»).



В воскресном заезде зачёта SMP Formula 4 быстрейшим стал Алексей Несов, вторым финишировал Никита Александров, третьим – Артём Лобаненко. Завершающая гонка класса «Туринг» снова не обошлась без столкновений: в первом повороте Volkswagen Golf Ибрагима Ахмадова из AKHMAT Racing Team выбил LADA Vesta в ливрее LADA Sport ROSNEFT под управлением Кирилла Ладыгина. Виновник инцидента выбыл из борьбы, Кирилл же смог продолжить гонку, отстав на круг от лидера. Первым же стал Алексей Дудукало (Audi RS3, LUKOIL Racing Team), серебряный кубок получил Дмитрий Брагин (Hyundai i30 N, «ТАИФ Моторспорт»), бронза – у Льва Толкачева (Cupra TCR, RUMOS Racing). Таким образом, Лев Толкачев стал сильнейшим и в Трофее СМП РСКГ, учреждённом для джентльмен-драйверов.