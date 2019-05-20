ФИА объявила тендер на ключевые элементы топливной системы

Международная автомобильная федерация объявила тендеры на ключевые элементы топливной системы в Формуле-1 с 2021 года в рамках программы по снижению затрат команд, сообщает Motorsport.

Подавать заявки на участие в тендере необходимо до 15 июня 2019 года. Решение ФИА примет до 15 июля 2019 года. Победитель тендера будет поставлять эти элементы в период с 2021 по 2024 год.

«Цель выбора единого поставщика заключается в том, чтобы сохранить текущие показатели работы топливых систем болидов, сократив при этом стоимость. Также командам больше не придётся создавать компоненты топливной системы собственными силами», — говорится в описании тендера.

Ранее ФИА объявила аналогичный тендер на поставку стандартных тормозных систем и колёсных дисков в Формуле-1 с 2021 года.