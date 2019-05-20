Штайнер рассказал об ожиданиях «Хааса» от гонок в Монте-Карло и Канаде

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил надежду на то, что команда сумеет улучшить результаты во время гонок в Монако и Канаде. «Хаас» в нынешнем сезоне испытывает проблемы из-за шин. Штайнер уже заявил, что нынешняя Формула-1 не напоминает гонки, а представляет собой игру с термометром.
«Главная разница заключается в специфике трасс. В Барселоне такая трасса, что энергия воздействует на шины. Мы могли прогреть шины, что не происходило на других трассах.
Перед поездкой в Барселону мы были уверенны в себе. Но нам нужно было доказать, что мы готовы к таким испытаниям.
Надеюсь, что в следующих гонках мы сможем использовать более мягкие шины, это нам поможет. В Монте-Карло и Канаде нам не будет просто, но «Хаас» приложит все усилия для достижения хорошего результата», — цитирует Штайнера GPToday.
- 20 мая 2019
-
16:35
-
15:07
-
14:16
-
13:58
-
13:30
-
12:57
-
11:12
-
10:35
-
10:13
-
09:40
-
00:52
-
00:48
-
00:02
- 19 мая 2019
-
23:13
-
22:25
-
21:33
-
20:53
-
19:32
-
18:25
-
17:36
-
16:11
-
15:48
-
14:33
-
13:43
-
12:27
-
11:54
-
10:59
-
09:48
-
01:09
-
00:50
- 18 мая 2019
-
22:59
-
21:58
-
20:58
-
19:53
-
18:50