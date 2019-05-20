Штайнер рассказал об ожиданиях «Хааса» от гонок в Монте-Карло и Канаде

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил надежду на то, что команда сумеет улучшить результаты во время гонок в Монако и Канаде. «Хаас» в нынешнем сезоне испытывает проблемы из-за шин. Штайнер уже заявил, что нынешняя Формула-1 не напоминает гонки, а представляет собой игру с термометром.

«Главная разница заключается в специфике трасс. В Барселоне такая трасса, что энергия воздействует на шины. Мы могли прогреть шины, что не происходило на других трассах.

Перед поездкой в Барселону мы были уверенны в себе. Но нам нужно было доказать, что мы готовы к таким испытаниям.

Надеюсь, что в следующих гонках мы сможем использовать более мягкие шины, это нам поможет. В Монте-Карло и Канаде нам не будет просто, но «Хаас» приложит все усилия для достижения хорошего результата», — цитирует Штайнера GPToday.