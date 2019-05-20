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Глава программы IndyCar «Макларена» Роберт Фернли покинул команду

Глава программы IndyCar «Макларена» Роберт Фернли покинул команду
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Президент программы IndyCar «Макларена» Роберт Фернли отправлен в отпуск, сообщает RaceFans. Причиной этого стало неудачное выступление двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо на квалификации к легендарной гонке «500 миль Индианаполиса», на которой Алонсо занял только 34-ю позицию и не примет уачстия в гонке.

Роберт Фернли был назначен руководителем программы IndyCar «Макларена» в ноябре 2018 года, после того, как покинул пост заместителя руководителя «Форс Индия» после её продажи канадскому консорциуму миллиардеров во главе с Лоуренсом Строллом.

Команда приобрела для участия в гонке «500 миль Индианаполиса» два шасси Dallara, причём эта гонка в программе IndyCar являлась единственной, в которой должна была принять участие команда.

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