Албон: Квят сказал, что меня ждёт хаотичный этап

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако.



«Я с нетерпением жду гонки в Монако, мне нравится выступать на этой трассе. Я ездил здесь в Формуле-2, в первый год я был вторым в квалификации, а в прошлом году завоевал поул, так что это для меня отличная трасса. Мне нравятся городские автодромы, но в Баку я понял, насколько они быстрые в Формуле-1.



Пилотировать близко к стенам — это невероятный опыт, потому что на огромной скорости в Формуле-1 ты не видишь контуров объектов. Я не знаю, чего ожидать от предстоящего этапа, потому что многое происходит за пределами трассы. Даниил сказал, что меня ждёт хаотичный этап, но я готов», — приводит слова Албона пресс-служба команды.