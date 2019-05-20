Двукратного победителя «Инди-500» арестовали за вождение в нетрезвом виде
Двукратный чемпион гонки «500 миль Индианаполиса» Эл Ансер-младший был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде, сообщает ESPN. В настоящее время Ансер является исполнительным консультантом команды Harding Steinbrenner Racing IndyCar. Активную карьеру гонщик закончил в 2007 году.
«Вся наша организация обеспокоена арестом Эла Ансера по обвинению в вождении в нетрезвом виде. Алкоголизм — это болезнь, и борьба с ней продолжается. В настоящее время мы поддерживаем Эла любым способом, который ему потребуется», — гласит заявление команды Harding Steinbrenner Racing IndyCar.
Стоит отметить, что первый раз курс лечения от алкоголизма Ансер проходил в 2002 году. В 2011 году Ансер уже арестовывался за вождение в нетрезвом виде.
- 20 мая 2019
-
22:55
-
21:50
-
20:35
-
19:26
-
18:12
-
17:23
-
16:35
-
15:07
-
14:16
-
13:58
-
13:30
-
12:57
-
11:12
-
10:35
-
10:13
-
09:40
-
00:52
-
00:48
-
00:02
- 19 мая 2019
-
23:13
-
22:25
-
21:33
-
20:53
-
19:32
-
18:25
-
17:36
-
16:11
-
15:48
-
14:33
-
13:43
-
12:27
-
11:54
-
10:59
-
09:48
-
01:09
Партнерский контент