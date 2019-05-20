Двукратного победителя «Инди-500» арестовали за вождение в нетрезвом виде

Двукратный чемпион гонки «500 миль Индианаполиса» Эл Ансер-младший был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде, сообщает ESPN. В настоящее время Ансер является исполнительным консультантом команды Harding Steinbrenner Racing IndyCar. Активную карьеру гонщик закончил в 2007 году.



«Вся наша организация обеспокоена арестом Эла Ансера по обвинению в вождении в нетрезвом виде. Алкоголизм — это болезнь, и борьба с ней продолжается. В настоящее время мы поддерживаем Эла любым способом, который ему потребуется», — гласит заявление команды Harding Steinbrenner Racing IndyCar.



Стоит отметить, что первый раз курс лечения от алкоголизма Ансер проходил в 2002 году. В 2011 году Ансер уже арестовывался за вождение в нетрезвом виде.