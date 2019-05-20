Ферстаппен: мы показали максимум возможного в первых гонках сезона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что команды показала максимум возможного по ходу первых этапов сезона.



«В настоящий момент мы полностью довольны результатами. Это наш максимум возможного. Мы набрали максимальное количество очков в каждый уик-энд и занимаем третье место в личном зачёте, опережая соперников из «Феррари», что достаточно необычно.



Если подводить все итоги, то мы были третьей командой. Надеюсь, что мы сможем прибавить и стать второй силой в чемпионате. Третье место в чемпионате — это отлично. Всегда хочется большего, но мы показали максимум на данный момент, так что мы можем быть довольны. В прошлом году мы многому научились по ходу первых этапов, и всё прошло отлично. Я думаю, что у меня сейчас гораздо больше возможностей для обучения и прогресса, чем когда мне будет 35 лет», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.