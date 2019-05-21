Кубица: хотелось бы лучших результатов
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица подчеркнул, что он хотел бы достичь лучших результатов по ходу сезона-2019.
«Сезон ещё не закончился, мы только провели свой пятый Гран-при. К сожалению, в этой сложной ситуации многие, и даже я забываем о том, чего мне удалось достичь. Конечно, все, включая меня, хотели бы, чтобы у нас были лучшие результаты. Это облегчило бы мне жизнь. Но, как я уже говорил, гораздо лучше быть здесь, ечм смотреть гонки по телевизору. Формула-1 сильно изменилась за эти восемь лет. Изменилось всё, кроме рулевого колеса, хотя и оно изменилось тоже», — приводит слова Роберта Кубицы GrandPrix.
За первые пять этапов ни Роберту Кубице, ни его напарнику по «Уильямсу» Джорджу Расселлу, так и не удалось набрать очков.
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