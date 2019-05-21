Риккардо заявил, что рассчитывает занять в Монако место в топ-6

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что ему интересен реальный потенциал болида команды. По словам австралийца, потенциал будет виден во время Гран-при Монако.

«Мне действительно интересно отправиться в Монако. Хочу посмотреть, как всё сложится. Предвкушаю возвращение в Монако, мне всегда нравилось там выступать.

Я настроен оптимистично. Если смогу вести машину так, как хочу, смогу занять более высокое место, чем на другой трассе. Я говорю о месте в топ-6 или топ-5, посмотрим.

Можно ли было сделать выводы по Гран-при Баку? Нет. Думаю, там нам не хватало прижимной силы. В Монако уникальная трасса. Но ещё очень важна уверенность в себе», — приводит слова Риккардо Motorsport.

Риккардо в зачёте пилотов занимает 12-е место, набрав шесть очков.