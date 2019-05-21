Риккардо заявил, что рассчитывает занять в Монако место в топ-6
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что ему интересен реальный потенциал болида команды. По словам австралийца, потенциал будет виден во время Гран-при Монако.
«Мне действительно интересно отправиться в Монако. Хочу посмотреть, как всё сложится. Предвкушаю возвращение в Монако, мне всегда нравилось там выступать.
Я настроен оптимистично. Если смогу вести машину так, как хочу, смогу занять более высокое место, чем на другой трассе. Я говорю о месте в топ-6 или топ-5, посмотрим.
Можно ли было сделать выводы по Гран-при Баку? Нет. Думаю, там нам не хватало прижимной силы. В Монако уникальная трасса. Но ещё очень важна уверенность в себе», — приводит слова Риккардо Motorsport.
Риккардо в зачёте пилотов занимает 12-е место, набрав шесть очков.
Риккардо: первая задача — решить вопросы с надёжностью двигателя
- 21 мая 2019
-
12:39
-
11:47
-
11:41
-
11:29
-
09:42
-
09:20
-
04:48
-
00:29
- 20 мая 2019
-
23:42
-
22:55
-
21:50
-
20:35
-
19:26
-
18:12
-
17:23
-
16:35
-
15:07
-
14:16
-
13:58
-
13:30
-
12:57
-
11:12
-
10:35
-
10:13
-
09:40
-
00:52
-
00:48
-
00:02
- 19 мая 2019
-
23:13
-
22:25
-
21:33
-
20:53
-
19:32
-
18:25
-
17:36
Партнерский контент