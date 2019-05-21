Сайнс: я в Монако всегда набирал очки, моя задача — продолжить начатое

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Испанец напомним, что традиционно успешно выступает на этом этапе Формулы-1.

«Гран-при Монако — особенная гонка в календаре Формулы-1. История гонки, сама трасса и атмосфера в течение всей недели делают этот этап действительно уникальным.

В Монако непросто обгонять, поэтому очень важно настроить болид в четверг и в субботу утром. Нужно хорошо провести квалификацию, а затем и гонку.

Я сосредоточусь на стабильности, попытаюсь найти баланс между терпением и уверенностью в болиде. В Монако я всегда выходил в третий сегмент квалификации и набирал очки. Моя задача — продолжить начатое и постараться максимально улучшить результаты», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».