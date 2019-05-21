Жильцов: Лауда был великим человеком, спасибо ему за вклад, который он внёс

Заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр «Дакара» Константин Жильцов прокомментировал смерть неисполнительного директора «Мерседеса», трёхкратного чемпиона Формулы-1 Ники Лауды. Австрийский гонщик скончался на 71-м году жизни.

«Тяжело, когда грандиозные личности автоспорта уходят из жизни. Он был великим человеком. Очень жаль, что люди, которые многое решают в автоспорте и всё для него делают, выпадают из этой обоймы. Огромное ему спасибо за тот вклад, который он внёс. Надеюсь, что новое поколение в память о великих будет продолжать это дело», — цитирует Жильцова «RT на русском».

Напомним, функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.