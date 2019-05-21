Квят: Ники, тебя будет очень сильно не хватать
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал уход из жизни трёхкратного чемпиона Формулы-1 Ники Лауды. 70-летний австриец скончался в понедельник в Вене. Лауда становился чемпионом мира в 1975, 1977 и 1984 годах. В последние годы он являлся неисполнительным председателем совета директоров «Мерседеса».
«Проснулся и узнал невероятно печальную новость. Ники, тебя будет очень сильно не хватать. Ты являлся настоящим примером для вдохновения, а твоё наследие будет сохраняться многие поколения. Покойся с миром, Ники», — написал Квят в собственном инстаграм-аккаунте.
Без Лауды. Смерть не могла догнать легенду Формулы-1 43 года
Попал в Формулу-1 в кредит, геройски вернулся, возил лошадь на московскую Олимпиаду и помогал царствовать «Мерседесу».
- 21 мая 2019
-
15:38
-
15:34
-
15:19
-
15:04
-
14:07
-
13:52
-
13:07
-
12:50
-
12:39
-
11:47
-
11:41
-
11:29
-
09:42
-
09:20
-
04:48
-
00:29
- 20 мая 2019
-
23:42
-
22:55
-
21:50
-
20:35
-
19:26
-
18:12
-
17:23
-
16:35
-
15:07
-
14:16
-
13:58
-
13:30
-
12:57
-
11:12
-
10:35
-
10:13
-
09:40
-
00:52
-
00:48
Партнерский контент