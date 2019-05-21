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Квят: Ники, тебя будет очень сильно не хватать

Квят: Ники, тебя будет очень сильно не хватать
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал уход из жизни трёхкратного чемпиона Формулы-1 Ники Лауды. 70-летний австриец скончался в понедельник в Вене. Лауда становился чемпионом мира в 1975, 1977 и 1984 годах. В последние годы он являлся неисполнительным председателем совета директоров «Мерседеса».

«Проснулся и узнал невероятно печальную новость. Ники, тебя будет очень сильно не хватать. Ты являлся настоящим примером для вдохновения, а твоё наследие будет сохраняться многие поколения. Покойся с миром, Ники», — написал Квят в собственном инстаграм-аккаунте.

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Попал в Формулу-1 в кредит, геройски вернулся, возил лошадь на московскую Олимпиаду и помогал царствовать «Мерседесу».
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