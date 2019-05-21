Квят: Ники, тебя будет очень сильно не хватать

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал уход из жизни трёхкратного чемпиона Формулы-1 Ники Лауды. 70-летний австриец скончался в понедельник в Вене. Лауда становился чемпионом мира в 1975, 1977 и 1984 годах. В последние годы он являлся неисполнительным председателем совета директоров «Мерседеса».



«Проснулся и узнал невероятно печальную новость. Ники, тебя будет очень сильно не хватать. Ты являлся настоящим примером для вдохновения, а твоё наследие будет сохраняться многие поколения. Покойся с миром, Ники», — написал Квят в собственном инстаграм-аккаунте.