Доктор Лауды: было ясно, что мы уже не сможем вернуть его

Доктор Вальтер Клепетко, руководивший операцией по пересадке лёгких Ники Лауде в августе 2018 года, прокомментировал смерть трёхкратного чемпиона мира. По словам Клепетко, уход австрийца из жизни не стал неожиданностью, так как в последнее время состояние Лауды ухудшалось. Перед смертью у Ники были серьёзные проблемы с почками.



«Нет конкретной причины смерти. Это был длинный процесс, в конце которого пациент ушёл из жизни. Ники Лауда сражался. Он был сильным человеком. Однако уже некоторое время было ясно, что мы уже не сможем вернуть его на „гоночную трассу“, — приводит слова Клепетко агентство Austria Presse Agentur.