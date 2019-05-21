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Доктор Лауды: было ясно, что мы уже не сможем вернуть его

Доктор Лауды: было ясно, что мы уже не сможем вернуть его
Авто / Формула-1 0

Доктор Вальтер Клепетко, руководивший операцией по пересадке лёгких Ники Лауде в августе 2018 года, прокомментировал смерть трёхкратного чемпиона мира. По словам Клепетко, уход австрийца из жизни не стал неожиданностью, так как в последнее время состояние Лауды ухудшалось. Перед смертью у Ники были серьёзные проблемы с почками.

«Нет конкретной причины смерти. Это был длинный процесс, в конце которого пациент ушёл из жизни. Ники Лауда сражался. Он был сильным человеком. Однако уже некоторое время было ясно, что мы уже не сможем вернуть его на „гоночную трассу“, — приводит слова Клепетко агентство Austria Presse Agentur.

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