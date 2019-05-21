Баттон: в Монако у «Мерседеса» будут конкуренты

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился ожиданиями от Гран-при Монако. По мнению Баттона, предстоящая гонка может несколько разнообразить борьбу в Формуле-1 в нынешнем сезоне. На старте сезона доминирует «Мерседес», пилоты этой команды занимали первое и второе места во всех пяти Гран-при.
«Здорово, что дальше мы отправляемся в Монако. В Монако такая трасса, что, наверное, «Мерседес» вновь будет очень быстрым, но теперь есть шансы у «Ред Булл» и Макса Ферстаппена.
Если Макс хорошо выступит в квалификации и не врежется в субботу, то у него будут шансы. Мы все знаем, насколько он быстр, особенно когда речь идёт об уличных трассах. Так что у «Мерседеса» будут конкуренты. А затем состоится гонка в Монреале.
Две следующие гонки, безусловно, могут немного разнообразить борьбу за чемпионство. Всё это может изменить настроение пилотов «Мерседеса» и других команд», — приводит слова Баттона F1i.
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