Хюлькенберг: начинаю восстанавливать гармонию в работе с автомобилем
Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран-при Монако Формулы-1.
«Мы были в гонке в Испании в положении догоняющих после моей ошибки в квалификации, которая в итоге привела к старту с пит-лейна. При этом мы отыграли некоторые места и провели нормальную гонку — было хорошо, что я продолжил повышать уверенность в машине. Я начинаю восстанавливать гармонию в работе с автомобилем, которой не хватало по ходу первой части года. Тесты после гонки также были продуктивны, так как мы оценили несколько новых вещей, и это должно означать, что мы в хорошем положении перед Монако. Мы будем нацеливаться на солидный уик-энд, чтобы вернуться туда, где мы должны быть, — в очках», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».
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