Абитебуль ждёт, что «Рено» покажет реальный уровень конкурентоспособности

Глава «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о настрое французской команды перед Гран-при Монако Формулы-1.
«Первые пять гонок года были разочаровывающими, но, как и всегда, мы адаптировались, чтобы справиться с ситуацией. Мы понимаем уровень нашей машины и тот прогресс, который нам необходим, чтобы удовлетворить собственные цели, но в то же время мы учитываем и роль обстоятельств в ходе этих пяти гонок. У нас есть все необходимые способности, ресурсы и стойкость с Энстоуне и Вири, а также два настроенных и талантливых гонщика, чтобы восстановить наш реальный уровень конкурентоспособности.
Монако — это трасса, которая представляет собой огромный вызов, но в то же время обеспечивает сюрпризы. Даниэль подходит к Гран-при в качестве прошлогоднего обладателя поула и победителя гонки, и мы будем рассчитывать на его с Нико опыт, чтобы заполучить результат, который нам нужен, чтобы улучшить ход нашей кампании», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».
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