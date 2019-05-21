Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Утрехт» — «Хераклес». 21 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Уильямсе» верят, что после этапа и тестов в Барселоне машина стала лучше

В «Уильямсе» верят, что после этапа и тестов в Барселоне машина стала лучше
Авто / Формула-1 0

Главный гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон выразил уверенность в том, что машина британской команды стала более быстрой и предсказуемой после Гран-при Испании и тестов в Барселоне.

«Этап в Монако — всегда одно из самых ярких событий в календаре Формулы-1. Хотя Гран-при несёт в себе много вызовов для пилотов и инженеров, обстановка и атмосфера делает гонку уникальной.

После Гран-при Испании и тестов в Барселоне мы верим, что мы должны стать лучше и верим в то, что нам удалось улучшить понимание машины и работы с резиной. В Монако будет сложно понять так это или нет, так как здесь уникальная конфигурация трассы и климат. Как бы то ни было, мы ждём этого вызова. Знаем, что нам необходимо кое-что поменять, чтобы машина чувствовала себя лучше на этой трассе. Понимаем, как важно развить уверенность в пилотах в ходе уик-энда. Гонка в Монако может преподносить сюрпризы, и мы будем готовы воспользоваться нашей блестящей надёжностью и хорошей работой на пит-стопах, чтобы извлечь выгоду из любых возможностей, которые могут представиться", — приводит слова функционера пресс-служба британской команды.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент