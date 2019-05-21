В «Уильямсе» верят, что после этапа и тестов в Барселоне машина стала лучше

Главный гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон выразил уверенность в том, что машина британской команды стала более быстрой и предсказуемой после Гран-при Испании и тестов в Барселоне.
«Этап в Монако — всегда одно из самых ярких событий в календаре Формулы-1. Хотя Гран-при несёт в себе много вызовов для пилотов и инженеров, обстановка и атмосфера делает гонку уникальной.
После Гран-при Испании и тестов в Барселоне мы верим, что мы должны стать лучше и верим в то, что нам удалось улучшить понимание машины и работы с резиной. В Монако будет сложно понять так это или нет, так как здесь уникальная конфигурация трассы и климат. Как бы то ни было, мы ждём этого вызова. Знаем, что нам необходимо кое-что поменять, чтобы машина чувствовала себя лучше на этой трассе. Понимаем, как важно развить уверенность в пилотах в ходе уик-энда. Гонка в Монако может преподносить сюрпризы, и мы будем готовы воспользоваться нашей блестящей надёжностью и хорошей работой на пит-стопах, чтобы извлечь выгоду из любых возможностей, которые могут представиться", — приводит слова функционера пресс-служба британской команды.
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