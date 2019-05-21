Прост — о смерти Лауды: я совершенно раздавлен

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Ален Прост прокомментировал смерть бывшего напарника по команде, трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды.
«Мир Формулы-1 потерял личность, но прежде всего мы потеряли джентльмена. Есть чемпионы, люди со множеством наград, но здесь мы потеряли джентльмена, который никогда и ни на что не жаловался и всегда побеждал.
Я совершенно раздавлен, взволнован и очень грустен. Это невероятный шок. Эти чувства гораздо сильнее, чем я мог представить. Это 40 лет моей жизни. Лауда был тем человеком, который значил много для меня. Когда я начинал гоняться в картинге, он был идолом для меня.
Затем был период, когда мы были напарниками по команде. Это был блестящий период, совмещённый с успехом «Макларена». Он завоевал титул в 1984 году, а я в 1985-м. Но прежде всего речь идёт о крепкой дружбе, которая была создана в то время», — приводит слова Проста GPFans.
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