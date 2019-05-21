Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витесс» — «Гронинген». 21 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Прост — о смерти Лауды: я совершенно раздавлен

Прост — о смерти Лауды: я совершенно раздавлен
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Ален Прост прокомментировал смерть бывшего напарника по команде, трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды.

«Мир Формулы-1 потерял личность, но прежде всего мы потеряли джентльмена. Есть чемпионы, люди со множеством наград, но здесь мы потеряли джентльмена, который никогда и ни на что не жаловался и всегда побеждал.

Я совершенно раздавлен, взволнован и очень грустен. Это невероятный шок. Эти чувства гораздо сильнее, чем я мог представить. Это 40 лет моей жизни. Лауда был тем человеком, который значил много для меня. Когда я начинал гоняться в картинге, он был идолом для меня.

Затем был период, когда мы были напарниками по команде. Это был блестящий период, совмещённый с успехом «Макларена». Он завоевал титул в 1984 году, а я в 1985-м. Но прежде всего речь идёт о крепкой дружбе, которая была создана в то время», — приводит слова Проста GPFans.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент