В «Феррари» опубликовали видео, посвящённое Лауде

Вчера, 20 мая, в Цюрихе (Швейцария) скончался трёхкратный чемпион мира Формулы-1, неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда. Уже 21 мая Сеть была заполонена огромным количеством постов, посвящённых австрийцу.
Не остались в стороне и в бывшей команде Лауды — «Феррари». «Скудерия» на своей официальной странице в «Твиттере» опубликовала видео с яркими моментами карьеры Лауды. Ники выступал в составе итальянской команды с 1974 по 1977 год и завоевал с ней два чемпионских титула.
Видео можно посмотреть на официальной странице «Феррари» в «Твиттере».
Напомним, функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.
- 22 мая 2019
-
00:01
- 21 мая 2019
-
22:59
-
21:59
-
20:52
-
20:11
-
18:56
-
17:59
-
17:53
-
17:48
-
17:40
-
16:40
-
16:20
-
15:38
-
15:34
-
15:19
-
15:04
-
14:07
-
13:52
-
13:07
-
12:50
-
12:39
-
11:47
-
11:41
-
11:29
-
09:42
-
09:20
-
04:48
-
00:29
- 20 мая 2019
-
23:42
-
22:55
-
21:50
-
20:35
-
19:26
-
18:12
-
17:23