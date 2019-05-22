В «Феррари» опубликовали видео, посвящённое Лауде

Вчера, 20 мая, в Цюрихе (Швейцария) скончался трёхкратный чемпион мира Формулы-1, неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда. Уже 21 мая Сеть была заполонена огромным количеством постов, посвящённых австрийцу.

Не остались в стороне и в бывшей команде Лауды — «Феррари». «Скудерия» на своей официальной странице в «Твиттере» опубликовала видео с яркими моментами карьеры Лауды. Ники выступал в составе итальянской команды с 1974 по 1977 год и завоевал с ней два чемпионских титула.

Видео можно посмотреть на официальной странице «Феррари» в «Твиттере».

Напомним, функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.