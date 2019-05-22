В «Феррари» перед Гран-при Монако намерены сфокусироваться на аэродинамике

В Маранелло завершилась встреча боссов команды «Феррари», на которой присутствовали президент «Скудерии» Джон Элканн, исполнительный директор Луи Камиллери и руководитель команды Маттиа Бинотто. На переговорах руководство итальянского коллектива выразило полную поддержку Бинотто.
Что касается непосредственно решения проблемы результатов, то в «Феррари» перед Гран-при Монако приняли решение отказаться от идеи использования новой передней подвески, хотя она и была готова ещё перед минувшим этапом в Испании. Вместо этого перед инженерами будет стоять задача сфокусироваться на аэродинамике, для этого команде будут выделены дополнительные средства, сообщает итальянская редакция Motorsport. Кроме того, одновременно с работой над аэродинамикой в Маранелло приступят к разработке болида на следующий сезон.
«Скудерия» крайне неудачно начала сезон, после пяти этапов чемпионата мира лучшим результатом команды является три третьих места. «Феррари» занимает второе место в зачёте Кубка конструкторов, отставая от «Мерседеса» уже на 96 очков.
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