Зайдль: «Макларен» постарается применить в Монако информацию с тестов

Руководитель команды «Макларен» Андреас Зайдль поделился мнением о предстоящем Гран-при Монако.
«Гран-при Монако представляет собой уникальный вызов. Значение квалификации там даже выше, чем на других этапах Формулы-1. Поэтому очень важно выполнить все операции и процессы с болидом. Набор очков возможен в том случае, если в течение всего уик-энда мы будем грамотно выполнять свою работу.
После тестов в Испании мы провели работу по анализу собранной информации, пытались понять, как обновления повлияли на наш болид. Теперь постараемся применить полученные знания во время грядущего уик-энда.
Учитывая специфику трассы в Монако, пит-стопы и стратегия могут сыграть важнейшую роль в гонке. В Испании мы доказали, что можем быстрее всех проводить пит-стоп. Также мы доказали, что наша команда, занимающаяся стратегией, достигла больших высот. Нашим приоритетом в Монако будет поддержка высокого уровня в данном аспекте», — приводит слова Зайдля пресс-служба «Макларена».
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