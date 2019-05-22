Экклстоун: Лауда любил Формулу-1, находясь в госпитале, он хотел посещать гонки

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился воспоминаниями о трёхкратном чемпионе «Королевских гонок» Ники Лауде, который умер 21 мая на 71-м году жизни.

«Он был выдающимся человеком. Лауда вернулся после того ужасного инцидента, хотя казалось, что это невозможно. Он не просто вернулся, а выиграл чемпионат мира. Ники был особенным человеком, я скучаю по нему.

Он знал, что говорить и когда говорить. Лауда не молчал, когда ему было что сказать. Он был великолепным пилотом, который всегда хотел большего. После квалификации он мог прийти и сказать, что нужно доработать.

Люди уважали его и слушали. Его слушали в команде, он имел колоссальное влияние. Лауда прошёл через сложные этапы, он уходил в бизнес. Ники любил Формулу-1, когда он был в госпитале, хотел летать и посещать этапы гонок», — сказал Экклстоун ESPN.