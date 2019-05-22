На Гран-при Нидерландов ожидается аншлаг

Организаторы Гран-при Нидерландов Формулы-1 в Зандворте рассчитывают на аншлаг. В пресс-службе трассы заявили, что трибуны будут заполнены до отказа 22 мая 2020 года, когда там будет проходить один из этапов Формулы-1.

Продажи билетов ещё не начались, но уже 500 тыс. человек зарегистрировались в очереди на покупку билетов. «Если регистрации превысят количество билетов, мы разыграем право покупки», — цитирует главу оргкомитета Гран-при Нидерландов Яна Ламмерса GrandPX.News.

В минувший уик-энд в Зандворте состоялся фестиваль Jumbo Racedagen. Его посетили около 100 тыс. человек. Хедлайнером фестиваля стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Напомним, ранее стало известно, что Гран-при Нидерландов был включён в официальный календарь Формулы-1 на следующий сезон.