Маркелов считает, что может победить в Монако во время возвращения в Ф-2

Российский пилот Артём Маркелов, который возвращается в Формулу-2 на этап в Монако, заявил, что с начала года думал о том, чтобы выступить на этой трассе. Для Маркелова Монако является особенным местом, ведь он там одерживал победы в 2016 и 2018 годах. В составе команды MP Motorsport Маркелов заменит Джордана Кинга, он во время уик-энда примет участие в гонках «500 миль Индианаполиса».

«Я очень люблю Монако, наслаждаюсь этой трассой. Думал о возвращении в Монако весь год. Я сказал моей девушке и семье, что буду скучать по этой гонке.

Испытал невероятные эмоции, когда получил предложение от MP Motorsport. Надеюсь, что смогу попасть на подиум или даже выиграть гонку. Чувствую себя просто здорово, потому что люблю эту трассу. Также будет приятно встретиться со старыми друзьями», — приводит слова Маркелова Motorsport.

Отметим, что в 2019 году Маркелов выступает в японском чемпионате Super Formula. Следующий этап этой серии состоится 22 и 23 июня.