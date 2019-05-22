«Хаас» не будет запрещать пилотам бороться друг с другом

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что руководство команды не будет запрещать своим пилотам вести борьбу друг с другом на трассе. Напомним, во время Гран-при Испании Кевин Магнуссен и Ромен Грожан вели жёсткую борьбу друг с другом в концовке гонки, сражаясь за седьмое место. После гонки Штайнер провёл беседу с обоими пилотами.

«Никогда нельзя гарантировать, что такое не повторится. Мы потеряли несколько очков, конечно, это не радует, но всё в порядке. Наши пилоты вели жёсткую борьбу, они не пытались вытолкнуть друг друга с трассы. Мы решили, что нужно обсудить это, но я не планирую становиться судьёй.

Они поговорили друг с другом, возможно, они действовали слишком жёстко, но мы говорим о гонках. Нас нужно было наградить за то, что мы внесли разнообразие в скучную гонку!

Чтобы применять командную тактику, нужно, чтобы был первый и второй пилот. А я не хочу этого, ведь наши гонщики одинаково хороши. Пока стоит оставить этот вопрос», — приводит слова Штайнера FormulaSpy.

Штайнер: между пилотами всё в порядке. Мы немного всех развлекли