Перес: мы не знаем, что происходит с машиной, обновления вообще не сработали

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, что в преддверии этапа Формулы-1 в Монако обеспокоен выступлением своей команды на Гран-при Испании, где обновлённый автомобиль демонстрировал слабую скорость и не давал шансов набрать очки.
«Мы крайне обеспокоены тем, что случилось в Барселоне. У машины совершенно не было темпа, всё выглядело очень плохо, гораздо хуже, чем мы того ожидали. Надеюсь, что в Монако ситуация вернётся в норму и мы заработаем очки. Но пока мы не знаем, что происходит с машиной, у меня нет для вас ответа. Мы думали, что обновления сработают в Барселоне, но они не сработали вообще.
Я надеюсь на дождь в воскресенье! Это было бы круто, хоть немного встряхнёт привычный всем расклад сил. Слышал, что в Монако поменяли большую часть асфальта, но пока сложно предположить, как поведёт себя машина и насколько быстро будут прогреваться шины. Да, я говорил, что в нынешней Формуле-1 машина определяет 95% успеха, а гонщик – 5%. В Монако роль гонщика выше – я бы сказал, что 6% (смеётся). Если тебе удастся провести идеальную квалификацию, то в гонке можешь забраться чуть выше обычного», — передаёт слова Переса корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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