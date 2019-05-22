Перес считает, что исключение мексиканского этапа может повлиять на его карьеру

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал информацию, согласно которой Гран-при Мексики может быть исключён из календаря Формулы-1.

«Конечно, я понимаю, к чему всё идёт с Гран-при Мексики. В следующем году появятся две новые трассы, и кто-то должен покинуть календарь. Я искренне надеюсь, что решение будет найдено и Мексика останется в числе гонок сезона. Это очень важно для меня, для огромной армии болельщиков из моей страны. Мексиканцы обожают Формулу-1, и мне очень хотелось бы, чтобы гонка осталась у нас ещё на несколько сезонов. Но, если честно, сейчас всё выглядит так, что Мексика покинет календарь. К сожалению, я никак не могу повлиять на это, это чисто политическое решение. Очень жаль людей в Мексике, жизнь в городе буквально замирает в дни Гран-при.

Думаю, что в какой-то степени это повлияет и на мою карьеру, хотя мексиканские спонсоры начали работать со мной задолго до того, как Гран-при Мексики появился в календаре. Не думаю, что гонка в Мехико появилась исключительно из-за меня, но очевидно, что присутствие мексиканского гонщика способствовало этому», — передаёт слова Переса корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.