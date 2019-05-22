Перес: возможно, после Формулы-1 год или два буду отдыхать. В «Индикар» не пойду

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, что уже задумывается, чем будет заниматься после Формулы-1. Ранее мексиканец не исключил, что если чемпионат мира останется слишком предсказуемым и после смены правил в 2021 году, то он покинет серию.



«Я уже думаю о своём будущем. Поймите, я занимался гонками с шести лет. Я очень скучаю по Мексике, с 14 лет я там не живу и нахожусь в постоянных разъездах. Возможно, возьму год или два на то, чтобы отдохнуть, провести время дома и понять, скучаю ли я по гонкам. Если буду скучать, то обязательно вернусь. Переход в „Индикар“? Нет, я не фанат гонок по овалам. Мне нравится «Инди-500», но в целом я считаю эти гонки слишком опасными. Смотрите, что случилось с прекрасным гонщиком Робертом Уикенсом. Это уже чересчур! Чтобы гоняться в „Индикаре“, ты должен родиться с этой ментальностью.



А вот в гонках на выносливость я был бы заинтересован. Мне очень нравятся «24 часа Ле-Мана» и в целом гонки такого формата. Что касается Формулы-Е, то я вижу, как стремительно развивается эта серия. Смотрел несколько гонок, туда приходит большое число производителей. Возможно, к тому моменту, когда я закончу карьеру в Формуле-1, «электрическая» Формула станет ещё популярнее и будет отличным вариантом для продолжения карьеры», — передаёт слова Переса корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Перес: в Формуле-1 есть фундаментальная проблема, серия должна измениться