Хэмилтон пропустил пресс-конференцию ФИА в связи со смертью Лауды

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил разрешение ФИА о пропуске пресс-конференции в связи со смертью неисполнительного директора команды Ники Лауды. На пресс-конференции Льюиса Хэмилтона заменил его напарник Валттери Боттас.



«Мы попросили у Международной автомобильной федерации разрешения на то, чтобы Льюиса Хэмилтон освободили от участия в пресс-конференции в свете вчерашних новостей о смерти Ники Лауды. ФИА любезно согласилась с нашей просьбой», — приводит слова представителя немецкой команды BT Sport.



Напомним, функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться. 20 мая 2019 года Лауда скончался в Цюрихе (Швейцария).