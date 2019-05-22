Гасли — об отставании от Ферстаппена: мы не всегда используем одинаковые шасси

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал итоги старта сезона 2019 Формулы-1 для своей команды и себя лично.
«Начало сезона получилось сложным, многое шло не так. Хочу сказать спасибо Кристиану Хорнеру и доктору Марко, которые меня очень поддержали. Люди не видят многое из того, что происходит за кулисами, и не понимают, почему между мной и Максом была такая разница в скорости. Внутри команды у нас гораздо больше информации. Кристиан и Хельмут делают всё, чтобы мне помочь. Виделся с Хорнером на прошлой неделе на базе. Хельмут вообще постоянно мне названивает. В целом всё хорошо.
Гонщиков часто судят исключительно по результатам. Дэн Риккардо правильно сказал сегодня, что люди посмотрят на то, что Фернандо Алонсо не прошёл квалификацию в «Инди-500», и сделают свои выводы. Но они не знают реальных причин. Я точно знаю, в чём должен прибавить, и обязательно сделаю это в самое ближайшее время. Не хочу говорить о том, почему именно у меня такое отставание от Макса. Но вы же знаете, что мы не всегда использовали одинаковые шасси», — передаёт слова Гасли корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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