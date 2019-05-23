В «Хаасе» не стали менять логотипы Rich Energy на ливрее

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, почему команда не стала менять логотипы компании Rich Energy на ливрее болидов в Монако.



«Нам сообщили, что если что-то потребуется изменить, то нам сообщат. Да, мы проверяем, чтобы всё было в порядке, мы делаем всё именно так, как нам говорят. У нас нет проблем с логотипом, проблемы у Rich Energy. Поэтому я не в курсе, нужно ли его менять.



Я не буду в это вмешиваться, потому что им не нужен я. В Монако нас просили ничего не менять, но мы будем готовы к новым инструкциям», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.



Напомним, было установлено, что компания графического дизайна StaxoWeb Ltd и руководитель Rich Energy Уильям Стори сфабриковали доказательства относительно невиновности. Показания стороны обвиняемых не были признаны достаточно надёжными. В итоге иск производителя велосипедов Whyte был удовлетворён и Rich Energy будет вынужден сменить логотип, более того — выплатить истцу денежную компенсацию.