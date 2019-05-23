В «Хаасе» не стали менять логотипы Rich Energy на ливрее

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, почему команда не стала менять логотипы компании Rich Energy на ливрее болидов в Монако.
«Нам сообщили, что если что-то потребуется изменить, то нам сообщат. Да, мы проверяем, чтобы всё было в порядке, мы делаем всё именно так, как нам говорят. У нас нет проблем с логотипом, проблемы у Rich Energy. Поэтому я не в курсе, нужно ли его менять.
Я не буду в это вмешиваться, потому что им не нужен я. В Монако нас просили ничего не менять, но мы будем готовы к новым инструкциям», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.
Напомним, было установлено, что компания графического дизайна StaxoWeb Ltd и руководитель Rich Energy Уильям Стори сфабриковали доказательства относительно невиновности. Показания стороны обвиняемых не были признаны достаточно надёжными. В итоге иск производителя велосипедов Whyte был удовлетворён и Rich Energy будет вынужден сменить логотип, более того — выплатить истцу денежную компенсацию.
- 23 мая 2019
-
00:26
-
00:01
- 22 мая 2019
-
22:57
-
21:44
-
21:31
-
20:33
-
20:31
-
20:30
-
19:11
-
19:10
-
19:10
-
18:37
-
18:30
-
18:00
-
17:38
-
17:04
-
17:02
-
16:54
-
16:31
-
16:31
-
16:25
-
16:15
-
16:05
-
15:28
-
14:24
-
13:35
-
12:28
-
12:11
-
11:30
-
10:56
-
10:34
-
10:05
-
09:40
-
01:02
-
00:01