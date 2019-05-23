Браун: Лауда был легендой

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун почтил память трёхкратного чемпиона Формулы-1 Ники Лауды, который умер на 71-м году жизни.
«Лауда был иконой нашего спорта, человеком, чьи достижения поместили его в пантеон величайших личностей Формулы-1. Когда я вспоминаю о Лауде как о пилоте, сразу приходит на ум его подход к гонкам: методичный, взвешенный, точный и обдуманный.
Наверное, можно сказать, что он не был таким же одарённым, как Айртон Сенна или Михаэль Шумахер, но его подход к гонкам был выдающимся. Люди, которые работали с ним, рассказывают, насколько он был хорош в плане доработки машины, предоставлении всей необходимой информации инженерам.
Он оставляет великое наследие. Ники был успешным в качестве пилота. А затем он успешно использовал свой логический подход в предпринимательских приключениях. Я помню, что он иногда привозил на гонки команду менеджеров своих авиалиний, проводя паралелли с Формулой-1. Он был одним из тех, кто способствовал развитию команды «Мерседес», которая сегодня доминирует в Формуле-1.
Потеря Ники имеет огромное значение для Формулы-1. Его присутствие в паддоке напоминало, что Формула-1 — спорт героев, место соревнования людей, готовых выходить за привычные рамки. Он просто был легендой», — приводит слова Брауна RaceFans.
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