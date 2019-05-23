Джовинацци признался, что ему не хватает уверенности в собственных силах

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что в дебютном сезоне в Формуле-1 ему не хватает уверенности. Джовинацци является единственным пилотом, не представляющим «Уильямс», который ещё не набрал ни одного очка в сезоне. Его напарник Кими Райкконен уже набрал 13 баллов.

«Уверенность в собственных силах перед Монако? Если честно, она то повышается, то снижается. У нас был хороший уик-энд в Баку, а затем мы испытали большие проблемы в Барселоне. Это тяжело. Но меня поддерживает команда, да и я сам верю в нашу команду, это важно.

Иногда у нас бывают проблемы с болидом, иногда нет. Как только удастся сложить всё вместе, результат придёт. Прошло лишь пять гонок, я не беспокоюсь», — цитирует Джовинацци Autosport.