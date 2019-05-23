Джовинацци признался, что ему не хватает уверенности в собственных силах
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что в дебютном сезоне в Формуле-1 ему не хватает уверенности. Джовинацци является единственным пилотом, не представляющим «Уильямс», который ещё не набрал ни одного очка в сезоне. Его напарник Кими Райкконен уже набрал 13 баллов.
«Уверенность в собственных силах перед Монако? Если честно, она то повышается, то снижается. У нас был хороший уик-энд в Баку, а затем мы испытали большие проблемы в Барселоне. Это тяжело. Но меня поддерживает команда, да и я сам верю в нашу команду, это важно.
Иногда у нас бывают проблемы с болидом, иногда нет. Как только удастся сложить всё вместе, результат придёт. Прошло лишь пять гонок, я не беспокоюсь», — цитирует Джовинацци Autosport.
Джовинацци признал, что чувствует давление из-за отсутствия набранных очков
- 23 мая 2019
-
11:20
-
11:06
-
10:23
-
09:43
-
09:00
-
01:22
-
00:26
-
00:01
- 22 мая 2019
-
22:57
-
21:44
-
21:31
-
20:33
-
20:31
-
20:30
-
19:11
-
19:10
-
19:10
-
18:37
-
18:30
-
18:00
-
17:38
-
17:04
-
17:02
-
16:54
-
16:31
-
16:31
-
16:25
-
16:15
-
16:05
-
15:28
-
14:24
-
13:35
-
12:28
-
12:11
-
11:30
Партнерский контент