Уотсон раскритиковал Хэмилтона, пропустившего пресс-конференцию ФИА

Бывший пилот Формулы-1 Джон Уотсон раскритиковал гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, отказавшегося посетить пресс-конференцию ФИА в связи со смертью трёхкратного чемпиона Формулы-1 Ники Лауды. Уотсон назвал решение Хэмилтона «жалким».
«Хэмилтон поступил жалко. Хотелось бы узнать, как всё это может объяснить Льюис.
Я знаю, что у него были дружеские отношения с Ники. Но для меня это странно, когда человек такого статуа не может выйти к людям и рассказать, что для него и «Мерседеса» сделал Ники, не может публично отдать должное Лауде.
Он должен был проявить уважение. Неужели он настолько подавлен, что не может сказать ничего о Ники? Он поступил жалко. Если бы всё произошло наоборот, Ники бы говорил журналистам, каким великим человеком и чемпионом был Льюис», — цитирует Уотсона F1i.
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