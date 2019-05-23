Риккардо: думаю, что положительно влияю на «Рено»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо считает, что его переход в «Рено» из «Ред Булл» положительно сказался на французской команде. Также австралиец подчеркнул, что неудачи «Рено» не повлияли на его мотивацию.

«Я по-прежнему вижу в «Рено» то, что я увидел изначально, когда подписывал контракт. Инфраструктура развивается.

Моя мотивация совершенно точно не снизилась. Просто нам нужно немного больше времени. Я также прикладываю все усилия, делаю всё, что могу. Я также чувствую, что все мои комментарии учитываются, команда хочет расти и учиться.

Я не говорю об этом постоянно, но думаю, что моё влияние на команду является положительным. Я наслаждаюсь нахождением в «Рено». Конечно, хочется более высоких результатов. Будем надеяться, что особенный уик-энд в Монако поможет нам.

Доработка болида — длительный процесс. Я не удивлён ничем (проблемами «Рено». — Прим. «Чемпионата»). Конечно, мы рассчитывали на более высокие результаты. Мы все этого хотим и честно признаёмся в этом. Хотелось бы чаще попадать на седьмое место, а не бороться за финиш в топ-10. Но мы и не рассчитывали, что будем бороться за подиумы», — приводит слова Риккардо Autosport.