Феттель в Монако выступит в шлеме, посвящённому Лауде
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель использует во время Гран-при Монако специальный шлем, который посвящён памяти трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды. На верхней и боковой части шлема нанесена надпись Niki Lauda.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Jens Munser Designs
Напомним, неисполнительный директор «Мерседеса» Лауда скончался на 71-м году жизни 21 мая.
функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.
Феттель в зачёте пилотов Формулы-1 занимает четвёртое место, набрав 64 очка.
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