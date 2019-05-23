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Феттель в Монако выступит в шлеме, посвящённому Лауде

Феттель в Монако выступит в шлеме, посвящённому Лауде
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель использует во время Гран-при Монако специальный шлем, который посвящён памяти трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды. На верхней и боковой части шлема нанесена надпись Niki Lauda.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Jens Munser Designs

Напомним, неисполнительный директор «Мерседеса» Лауда скончался на 71-м году жизни 21 мая.
функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.

Феттель в зачёте пилотов Формулы-1 занимает четвёртое место, набрав 64 очка.

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