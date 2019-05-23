От гонщиков «Хааса» потребовали прервать участие в первой практике ГП Монако

Гонщики команды Формулы-1 «Хаас» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен были вынуждены прервать участие в первой тренировке Гран-при Монако, проходящей в четверг. Француз и датчанин выехали на трассу, однако команда быстро обнаружила, что на обоих автомобилях не работает радиосвязь — соответственно, гонщики не могли получать никаких указаний от гоночных мостиков касательно трафика, опасных происшествий на трассе и возвращения в боксы.
Команда попробовала позвать Грожана и Магнуссена в боксы с помощью надписей на табличках, свешивающихся с пит-уолл, однако пилоты на замечали надписей из-за особенностей стартовой прямой Монако. В итоге команда обратилась за помощью к ФИА, и гонщикам были показаны чёрные флаги — при их появлении гонщик, которому они адресованы, обязан незамедлительно покинуть трассу и вернуться в боксы.
Ближе к концу сессии механикам «Хааса» удалось восстановить радиосвязь, так что Грожан и Магнуссен успели вернуться на трассу.
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