Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон — лучший по итогам первой практики в Монако, Квят — 13-й

Хэмилтон — лучший по итогам первой практики в Монако, Квят — 13-й
Авто / Формула-1 0

В Монте-Карло завершилась первая тренировочная сессия Гран-при Монако. Лучшее время показал лидер зачёта пилотов гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — у Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл». Третьим стал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-й результат, его напарник Александер Албон был 14-м.

У пилота «Макларена» Карлоса Сайнса-младшего возникли проблемы с силовой установкой болида. В итоге испанец проехал лишь четыре круга.

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.12.106
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — + 0,059
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,072
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,361
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,717
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,088
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,121
8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,126
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,257
10. Ромен Грожан («Хаас») — +1,273
11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,307
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,331
13. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,625
14. Александер Албон («Торо Россо») — +1,721
15. Ландо Норрис («Макларен») — +2,172.
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,460
17. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,009
18. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,408
19. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +4,029
20. Карлос Сайнс-младший («Макларен»).

Формула-1 2019. Гран-при Монако. Свободная практика 1
23 мая 2019 года, четверг. 12:00 МСК
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:12.106
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.059
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.072
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент