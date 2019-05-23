Хэмилтон — лучший по итогам первой практики в Монако, Квят — 13-й

В Монте-Карло завершилась первая тренировочная сессия Гран-при Монако. Лучшее время показал лидер зачёта пилотов гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — у Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл». Третьим стал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-й результат, его напарник Александер Албон был 14-м.

У пилота «Макларена» Карлоса Сайнса-младшего возникли проблемы с силовой установкой болида. В итоге испанец проехал лишь четыре круга.

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.12.106

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — + 0,059

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,072

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,361

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,717

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,088

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,121

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,126

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,257

10. Ромен Грожан («Хаас») — +1,273

11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,307

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,331

13. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,625

14. Александер Албон («Торо Россо») — +1,721

15. Ландо Норрис («Макларен») — +2,172.

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,460

17. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,009

18. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,408

19. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +4,029

20. Карлос Сайнс-младший («Макларен»).