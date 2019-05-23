Популярный детский персонаж стал новым партнёром «Альфа Ромео»

Новым партнёром команды «Альфа Ромео» стал популярный детский персонаж маленький крот, созданный аниматором Зденеком Миллером.
Персонаж был придуман в Чехии в 1956 году. Он стал всемирноизвестным, сегодня забавного мультяшного героя знают по всему миру, а особой популярностью он пользуется в Восточной Европе и в Скандинавских странах.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Альфа Ромео».
«Упор сделан на то, чтобы увеличить аудиторию Формулы-1. Маленький крот с огромной армией фанатов по всему миру поможет нам увеличить аудиторию. Надеемся, что сотни тысяч детей с его помощью станут больше интересоваться нашим видом спорта. Маленький крот — забавный и авантюрный персонаж, который исследует мир. Именно такая креативность нужна Формуле-1», — приводит слова руководителя команды Фредерика Вассёра пресс-служба «Альфа Ромео».
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