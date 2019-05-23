Кубицу развернуло в первой практике Гран-при Монако
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик, посвящённый инциденту с участием польского гонщика «Уильямса» Роберта Кубицы в ходе первой свободной тренировки Гран-при Монако. Кубица потерял контроль над машиной, преодолевая знаменитую кочку на уличной трассе в Монте-Карло. Роберт избежал серьёзной аварии, однако всё-таки задел ограждение трассы передним антикрылом.
По итогам сессии польский пилот показал 18-й результат, проехав 24 круга. Его напарник Джордж Расселл занял 17-ю позицию, преодолев 40 кругов.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.
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