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Феттель не согласился, что концепция болида «Феррари» может быть проблемной

Феттель не согласился, что концепция болида «Феррари» может быть проблемной
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не согласился с предположениями, согласно которым базовая концепция болида содержит в себе проблемы и недостатки.

«Если мы говорим об этом, то можно то же самое сказать и о многих других командах, которые находятся позади нас.

Нам нужно продолжать и постараться понять, почему мы медленнее «Мерседеса». Это важно ещё и для подготовки к следующему сезону», — приводит слова Феттеля GrandPX.News.

Напомним, в нынешнем сезоне пилоты «Феррари» не выиграли ни одной гонки, несмотря на явное преимущество во время предсезонных тестов. Все Гран-при нового сезона выиграли пилоты «Мерседеса». В Кубке конструкторов «Феррари» занимает второе место, отставая от «Мерседеса» на 96 очков.

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