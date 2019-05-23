Де Врис выиграл квалификацию гонки Формулы-2 в Монако, Маркелов — 11-й

Пилот команды ART Grand Prix Ник де Врис выиграл квалификацию гонки Формулы-2 в Монако. Второй результат показал британец Каллум Айлотт, третье место занял Лука Гьотто. Традиционно для Монако все гонщики Ф-2 были поделены на две квалификационные группы. Представители второй группы, в которой выступал де Врис, получат более высокие позиции на своих линиях стартовой решётки.

Пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер занял четвёртое место. Россияне Артём Маркелов и Никита Мазепин показали 11-й и 12-й результаты, соответственно.

Формула-2. Монако. Квалификация

1. Ник де Врис (ART Grand Prix) — 1.20,676

2. Каллум Айллот (Sauber Junior Team by Chrouz) — 1.21,462

3. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi Racing) — 1.20,924

4. Мик Шумахер (PREMA Racing) — 1.21,469

5. Николас Латифи (DAMS) — 1.21,130

6. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 1.21,537

7. Шон Гелаэл (PREMA Racing) — 1.21,598

8. Антуан Юбер (BWT Arden) — 1.21,675

9. Нобухару Мацусита (Carlin Motorsport) — 1.21,807

10. Луи Делетраз (Carlin Motorsport) — 1.21,936

11. Артём Маркелов (MP Motorsport) — 1.22,086

12. Никита Мазепин (ART Grand Prix) — 1.22,089.