Де Врис выиграл квалификацию гонки Формулы-2 в Монако, Маркелов — 11-й

Пилот команды ART Grand Prix Ник де Врис выиграл квалификацию гонки Формулы-2 в Монако. Второй результат показал британец Каллум Айлотт, третье место занял Лука Гьотто. Традиционно для Монако все гонщики Ф-2 были поделены на две квалификационные группы. Представители второй группы, в которой выступал де Врис, получат более высокие позиции на своих линиях стартовой решётки.
Пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер занял четвёртое место. Россияне Артём Маркелов и Никита Мазепин показали 11-й и 12-й результаты, соответственно.
Формула-2. Монако. Квалификация
1. Ник де Врис (ART Grand Prix) — 1.20,676
2. Каллум Айллот (Sauber Junior Team by Chrouz) — 1.21,462
3. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi Racing) — 1.20,924
4. Мик Шумахер (PREMA Racing) — 1.21,469
5. Николас Латифи (DAMS) — 1.21,130
6. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 1.21,537
7. Шон Гелаэл (PREMA Racing) — 1.21,598
8. Антуан Юбер (BWT Arden) — 1.21,675
9. Нобухару Мацусита (Carlin Motorsport) — 1.21,807
10. Луи Делетраз (Carlin Motorsport) — 1.21,936
11. Артём Маркелов (MP Motorsport) — 1.22,086
12. Никита Мазепин (ART Grand Prix) — 1.22,089.
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