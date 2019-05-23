Хэмилтон — лучший во второй тренировке Гран-при Монако, Квят — 14-й

В Монте-Карло завершилась вторая тренировочная сессия Гран-при Монако. Лучшее время показал лидер зачёта пилотов, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — у его напарника Валттери Боттаса. Третьим стал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.



Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат, его напарник Александер Албон показал пятое время.



Формула-1. Гран-при Монако. Вторая свободная практика



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.11.118

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,081

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,763

4. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,820

5. Александер Албон («Торо Россо») — +0,913

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,934

7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,056

8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,121

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,224

10. Шарль Леклер («Феррари») — +1,232

11. Ромен Грожан («Хаас») — +1,274

12. Ландо Норрис («Макларен») — +1,275

13. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,301

14. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,459

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,634

16. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,754

17. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,770

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +3,440

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,934

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,028.