Хэмилтон — лучший во второй тренировке Гран-при Монако, Квят — 14-й

В Монте-Карло завершилась вторая тренировочная сессия Гран-при Монако. Лучшее время показал лидер зачёта пилотов, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — у его напарника Валттери Боттаса. Третьим стал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат, его напарник Александер Албон показал пятое время.
Формула-1. Гран-при Монако. Вторая свободная практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.11.118
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,081
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,763
4. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,820
5. Александер Албон («Торо Россо») — +0,913
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,934
7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,056
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,121
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,224
10. Шарль Леклер («Феррари») — +1,232
11. Ромен Грожан («Хаас») — +1,274
12. Ландо Норрис («Макларен») — +1,275
13. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,301
14. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,459
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,634
16. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,754
17. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,770
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +3,440
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,934
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,028.
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