Гасли: планирую побороться с «Феррари» за второй ряд

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал ход четверговых тренировок Гран-при Монако Формулы-1. Во второй сессии француз стал четвёртым.



«Мы сделали несколько изменений в настройках машины перед второй практикой, и всё сразу заработало. Это очень позитивный момент. Пока я вижу, что «Феррари» впереди нас, но в «Ред Булл» не опускают руки. Мы намерены с ними побороться в субботу и воскресенье. «Мерседесы» где-то совсем далеко. На длинных сериях что-то понять было очень сложно, потому что на такой короткой трассе ты постоянно едешь в диком трафике. Из того, что удалось увидеть, я уверен в своих возможностях и в возможностях машины в эти выходные. В квалификации всё и решится, поэтому я планирую отыграть несколько десятых, чтобы побороться с «Феррари» за второй ряд», — передаёт слова Гасли корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.