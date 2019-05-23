Ферстаппен потерял время из-за осколков, повредивших радиатор

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о небольших технических проблемах во второй тренировке Гран-при Монако Формулы-1.
«Сегодня всё было нормально, я вполне доволен балансом машины. Во второй тренировке, когда все выехали на втором комплекте шин, у нас возникла утечка — после того как какие-то осколки залетели в воздухозаборник и повредили один из радиаторов. Нам пришлось устранять проблему, что стоило некоторого времени, но в целом мы были в порядке, а темп был вполне хорошим. Я проехал достаточно кругов, чтобы почувствовать уверенность в машине, мы попробовали много изменений в настройках в ходе обеих сессия, и я вполне доволен.
»Мерседес" по-прежнему очень силён, и я не думаю, что мы можем сразиться с ними за поул, но существует большой гандикап между вторым и третьим местом, и мы должны быть способны заполнить его в завтрашней квалификации", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
- 23 мая 2019
-
19:11
-
19:05
-
19:03
-
19:01
-
18:13
-
18:11
-
17:33
-
16:40
-
15:55
-
15:01
-
14:46
-
14:07
-
13:49
-
13:26
-
13:07
-
12:25
-
11:20
-
11:06
-
10:23
-
09:43
-
09:00
-
01:22
-
00:26
-
00:01
- 22 мая 2019
-
22:57
-
21:44
-
21:31
-
20:33
-
20:31
-
20:30
-
19:11
-
19:10
-
19:10
-
18:37
-
18:30