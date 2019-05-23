Квят: со своей стороны сегодня я хорошо выполнил работу
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги первых двух тренировок Гран-при Монако. По словам Квята, болиду ещё чего-то не хватает и у команды осталось не так много времени, чтобы найти резервы скорости.
«Я думаю, что со своей стороны сегодня я хорошо выполнил работу. Мы сделали всё, что планировали на четверг, но я думаю, что нам по-прежнему чего-то не хватает и у нас не так много времени, чтобы это найти. Мы будем усердно работать, чтобы понять, что мы можем сделать, чтобы улучшить свои позиции, так что нас ждёт упорная борьба в субботу», — приводит слова Даниила Квята официальный сайт команды.
Даниил Квят по итогам первых двух тренировок в Монако показал 13-е и 14-е времена.
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