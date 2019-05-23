Риккардо: оптимизм на завтра не сохраняю. Потому что завтра заездов нет

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал 17-й результат во второй тренировке Гран-при Монако Формулы-1.
«У „Рено“ здесь всё не слишком весело. Но если смотреть с позитивной стороны, то в Монако по-прежнему весело гонять (улыбается). На самом деле я чувствую себя уверенно за рулём «Рено» в Монте-Карло, нет такой огромной разницы в ощущениях между моей нынешней машиной и «Ред Булл». Очевидно, команде надо прибавить во многих аспектах, да и я сам должен найти время в паре поворотов. В Монако всегда жуткий трафик, избежать его невозможно, поэтому вы часто слышите весёлые радиопереговоры! Но трафик – не причина того, почему у «Рено» такие результаты сегодня.
Сохраняю ли я оптимизм на завтра? На завтра — нет, потому что завтра нет заездов, это же Монако! Хотя, может быть, я приеду сюда завтра и погоняюсь в одиночестве. Если серьёзно, я всегда стараюсь оставаться оптимистом, несмотря на то, что происходит. Уверен, что «Рено» по силам сделать пару шагов вперёд и вернуться в лидеры середины пелетона», — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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