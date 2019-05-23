Боттас: начали как надо, но в Монако может произойти всё что угодно

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги первых двух тренировок Гран-при Монако. Боттас остался доволен итогами четверга но предостерёг болельщиков от преждевременной радости.



«Это был хороший день для нас. В прошлые годы машиной иногда было трудно управлять, но сегодня у неё была хорошая управляемость, она была отзывчива и доставляла удовольствие. На этой трассе нужно находить предел возможного, и я чувствовал себя комфортно, когда подходил к грани — это хороший знак.

Теперь нам нужно чуть улучшить настройки и удостовериться, что мы продолжаем двигаться в правильном направлении. Думаю, мы начали уик-энд как надо, но мы в Монако, а здесь может произойти всё что угодно», — приводит слова Валттери Боттаса пресс-служба его команды.