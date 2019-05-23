В «Мерседесе» надеются, что Окон поможет решить проблемы с «софтом»

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Энди Шовлин прокомментировал итоги первых тренировок Гран-при Монако.



«Во второй практике было похоже, что у нас всё ещё сохранялись проблемы с хорошим первым кругом на «софте», хотя температура трассы днём стала выше. На длинных сериях мы столкнулись с невероятным трафиком, пилотам было трудно пройти два чистых круга подряд. Это означало, что мы не достигли того уровня информированности, какого хотели бы перед гонкой. Так что нам потребуется больше времени для изучения данных и понимания проблем.



Наша главная забота — заставить «софт» работать на первом круге. Наши результаты в протоколе были хорошими, но на них потребовалось много кругов, а квалификация на этой трассе очень важна. Сегодня вечером и завтра Эстебан будет работать на симуляторе, так что, надеюсь, он сможет помочь в изучении этой ситуации», — приводит слова Шовлина пресс-служба его команды.