Сайнс: пропуск тренировки — не то, как ты хочешь начать Гран-при Монако

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги первых тренировок Гран-при Монако.



«Очевидно, этот четверг в Монако не был идеальным. Пропуск всей первой тренировки — не то, как ты хочешь начать Гран-при Монако. Но механики проделали отличную работу, чтобы поменять батареи силовой установки и вернуть меня на трассу в конце сессии — просто чтобы проехать один круг и посмотреть, какие ощущения. Вторая практика прошла лучше, но, очевидно, я на 30-40 кругов отстаю от конкурентов и в машине ещё есть что улучшить. Важно постепенно повышать скорость, так что нам нужно быть умными в процессе отыгрыша потерянного времени. Квалификация — вот что действительно важно, и ещё есть пространство для работы и улучшения», — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба его команды.